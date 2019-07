The Hills: New Beginnings krijgt een tweede seizoen. De realityserie op MTV gaat over het lief en leed van een groep vriendinnen in Los Angeles.

Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen wordt verwacht. The Hills: New Beginnings is een vervolg op de realityserie The Hills. In The Hills werd Lauren Conrads privéleven en carrière in de modewereld op de voet gevolgd.

Hoewel Conrad niet in het laatste vervolg van de serie zit, zijn wel veel andere originele castleden te zien. Onder anderen Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin 'Bobby' Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt en Whitney Port spelen mee in de serie.

The Hills was zes seizoenen lang te zien bij MTV en liep van 2006 tot 2010. Kristin Cavallari speelde de hoofdrol in het laatste seizoen. The Hills was een spin-off van Laguna Beach: The Real Orange County.