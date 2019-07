Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Station 19

21.25-22.20 uur op NET5

Station 19 is de spin-off van Grey's Anatomy waarin knappe brandweerlieden lief en leed delen. In het tweede seizoen wordt avontuur en drama weer op spectaculaire wijze afgewisseld, waardoor het huwelijk van Andy en Jack even op zich moet laten wachten.

Documentaire: Waco: Madman or Messiah

22.45-00.15 uur op NPO2

Zelfbenoemd sekteleider David Koresh werd in 1993 wereldberoemd toen het verblijf waar hij met zijn volgelingen zat, belegerd werd wegens verdenking van illegaal wapenbezit. De belegering mondde uit in een gevecht van 51 dagen. 76 mensen kwamen om het leven, onder wie 22 kinderen.

Realityprogramma: Ellie op patrouille

20.35-21.25 uur NPO1

Ellie Lust bezoekt buitenlandse politiekorpsen en is dit keer op bezoek in de hoofdstad van El Salvador. In dit Midden-Amerikaanse land maken straatbendes de dienst uit en moet de politie keihard optreden om de orde te handhaven. Gelukkig zijn er ook bendeleden die uit zichzelf hun leven willen beteren.

Film: 300

22.00-00.25 uur op Veronica

De Perzische koning Xerxes vraagt koning Leonidas van Sparta (rol van Gerard Butler) om zijn wapens neer te leggen en zich over te geven. Dat weigert Leonidas en hij verklaart de oorlog aan de machtige leider. Met maar driehonderd man gaat hij de strijd aan om Sparta te verdedigen.

Film: Top Five

20.30-22.40 uur op RTL 8

Voormalig stand-upcomedian Andre Allen (een rol van Chris Rock) speelde de hoofdrol in drie filmkomedies en wil nu serieuze films maken. Maar het publiek ziet hem nog steeds als grappenmaker en dat gaat ten koste van zijn populariteit. Zijn aanstaande huwelijk met een realityster moet hem weer in de spotlights plaatsen. Hij wordt door een journaliste overgehaald om een interview te doen en leert daardoor zichzelf kennen.