Eddie Murphy zou in gesprek zijn met Netflix over het maken van meerdere stand-upcomedyspecials, meldt TMZ.

Murphy zou al vergevorderde afspraken met de streamingdienst hebben gemaakt. Ook zou de komiek in onderhandeling zijn over zijn salaris, dat volgens de website zo'n 70 miljoen (62 miljoen euro) bedraagt.

Het nieuws komt nadat Murphy in een gesprek met Jerry Seinfeld in diens programma Comedians in Cars Getting Coffee onthulde erover na te denken weer stand-upcomedy te gaan doen.

"Je weet dat je mensen gek maakt door geen stand-up te doen, dat weet je, toch?", vroeg Seinfeld aan Murphy. Die antwoordde dat hij dat eerder had gehoord en onthulde vervolgens zijn plannen.

"Ik ga het weer doen. Alles moet precies goed zijn. Je moet daar gaan staan en fit zijn. Ik moet nog steeds naar de comedyclub toe", aldus Murphy.

Murphy doet in Raw imitatie van Bill Cosby

Murphy gooide in 1987 hoge ogen met zijn stand-upcomedy Raw. In deze registratie van zijn onemanshow maakte hij onder meer grappen over zijn jeugd, vrouwen en seks en deed imitaties van Richard Pryor en Bill Cosby.

Hij werd vooral bekend door zijn rol in de film Coming to America uit 1988. De acteur, die daarvoor al hits had met Trading Places en Beverly Hills Cop, speelt in de film een Afrikaanse prins die het leven in New York wil ervaren voor hij wordt uitgehuwelijkt. De comedy won meerdere prijzen en werd genomineerd voor twee Oscars.