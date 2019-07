Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie - The Pier

20.25-22.10 uur op NPO3

Fans van Netflix-hit La casa de papel opgelet: deze nieuwe Spaanse dramaserie is van dezelfde makers. In acht afleveringen zie je het verhaal rond Alejandra, die een succesvolle carrière als architect heeft en getrouwd is met Óscar. Óscars lichaam wordt in zee gevonden, de politie denkt aan zelfmoord. Alejandra gelooft er niks van en komt er al snel achter dat Óscar een dubbelleven leidde.

Voor nog meer serietips kan je dit lijstje bekijken met de beste misdaadseries op Netflix

Misdaadserie: Grantchester

20.10-21.05 uur op NPO2

De komst van Nathaniel Todd, een Amerikaanse burgerrechtenactivist, zorgt voor raciale spanningen in het anders zo kalme Grantchester. Wanneer er ook nog een moord wordt gepleegd, heeft inspecteur Geordie Keating de hulp van Sydney Chambers hard nodig om te achterhalen hoe de vork in de steel zit. Al snel is er een verdachte in beeld, maar of daarmee de zaak is opgelost, is nog maar de vraag.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli

Film: The Man in the Iron Mask

20.30-23.10 uur op Veronica

De drie musketiers worden uit de VUT gehaald en kruisen hun degens met ex-collega D'Artagnan en de jonge, wrede koning Louis XIV. Wanneer het trio erachter komt dat diens dubbelganger ergens wegkwijnt in gevangenschap, is dat de aanzet voor een grote verwisseltruc.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen

Reportage: De Maanlanding: 50 jaar na de eerste stap

20.30-22.00 uur op NPO1

Van André Kuipers is het geen verrassing dat hij als tienjarige met rode koontjes de maanlanding van Buzz Aldrin en Neil Armstrong volgde. Van Claudia de Breij trouwens ook niet. Samen blikken ze terug op die grote stap voor de mensheid.

Misdaadserie: Section de recherches

22.40-23.35 uur op Eén

Aurélie, een jonge advocate, wordt dood aangetroffen aan een kruisbeeld, doorboord met een tak. Al snel wordt duidelijk dat de modus operandi van de moordenaar doet denken aan een reeks seriemoorden in de regio tijdens de achttiende eeuw, wat het mysterie alleen maar groter maakt. Was Aurélie op het verkeerde moment op de verkeerde plek?

Voor nog meer misdaad kan je deze acht documentaires en series op Netflix kijken.