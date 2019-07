Het negende seizoen van We zijn er Bijna! gaat maandag van start. Presentatrice Martine van Os is vijf weken meegereisd met de groep vijftigplussers die deze keer naar de Balkan gaat. Van Os genoot enorm van deze 'werkvakantie', maar was wel moe na de opnames.

In We zijn er Bijna! gaat een groep vijftigplussers vijf weken lang op kampeerreis. Presentatrice Van Os voegt zich tijdens de hele vakantie in hun gezelschap. In de negende reeks is de Balkan de bestemming, tot groot genoegen van de presentatrice.

"We bezoeken Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Albanië. Ik denk dat het de avontuurlijkste reis tot nu toe is", vertelt Van Os in gesprek met NU.nl. "Omdat je voortdurend moet wachten bij de grens, van valuta moet wisselen en ook veel stukken moet afleggen die niet begaanbaar zijn met je eigen auto. De natuur is er overweldigend mooi, het is mooi om zo veel plekken tegen te komen waar nauwelijks mensen zijn."

In het programma wordt niets bedacht door de redactie. De deelnemende ouderen tekenen zich in op een bestaande groepsreis, waar later Van Os en het opnameteam aan worden toegevoegd. "Wij volgen, we stappen alleen in op hun reis", legt de presentatrice uit. "We verzinnen daar verder niks bij, het is wat het is. We maken een programma over mensen die op reis gaan, niet over mensen die op televisie willen komen."

'Gesprekken ontstaan vanzelf'

Het reisgezelschap van dit jaar bestaat volgens Van Os uit "veel uitgesproken figuren". "Er zit een vrouw bij, Gaby, die neem geen blad voor de mond. Maar als je haar leert kennen, zie je dat ze een gouden hart heeft. Er zitten veel mensen in met een verrassend verhaal."

De gesprekken die Van Os met de kandidaten heeft, ontstaan volgens haar vanzelf. "Ik ben niet voor niets de volle vijf weken mee, ik wil dat het gewoon wordt. Als je om de week een presentator laat invliegen, word je nooit onderdeel van het geheel. Nu krijg je echte gesprekken, omdat je de hele dag overal bij bent."

Dat heeft wel als gevolg dat de presentatrice alles 24/7 in de gaten moet houden. "Je moet ogen op stokjes hebben, denken: hé, wat gebeurt daar? Het is het liefste wat ik doe, ik vind mensen heel leuk en ik wil graag door vooroordelen heen prikken. Maar na vijf weken ben ik dan weleens moe."

'Het is een minimaatschappij'

Het programma scoort steevast dik boven de miljoen kijkers en lijkt populair bij oudere, maar zeker ook jongere kijkers. "Het is de meest gehoorde vraag in mijn omgeving: wanneer begint We zijn er Bijna! weer, want ik heb zin in de nieuwe serie."

"Het is grappig dat dat succes door alle doelgroepen heen lijkt te gaan", gaat Van Os verder. "Er zit kennelijk voor ieder wat wils in. Het meest belangrijke in het succes is denk ik dat het een soort minimaatschappij is. En het is herkenbaar en optimistisch. De kijkers kunnen even weg uit de boze wereld. Even rust in de tent."

Het nieuwe seizoen is vanaf maandag wekelijks om 21.15 uur te zien bij Omroep MAX op NPO 1.