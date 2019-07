Renze Klamer zal niet te zien zijn in de nieuwe reeks die wordt gemaakt van de NPO-talkshow Na Het Nieuws. De presentator laat donderdag weten dat er iemand anders wordt gezocht als gezicht van het programma, dat dagelijks wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 1 Extra.

De dertigjarige Klamer noemt de presentatieplek in Na Het Nieuws "een ontwikkelplek waar mensen kunnen groeien en spelen". "Waar het niet meteen erg is als je een keer iets raars zegt of als het een keer niet gaat zoals het zou moeten", vertelt hij in de radioshow 't Wordt Nu Laat.

"Het is juist een programma dat leuk is vanwege de luwte. En na 120 keer presenteren is het voor mij juist goed om verder te gaan. Ik blijf wel in de rol van coach aan", voegt Klamer toe.

De presentator vertelt dat hij bezig is met een nieuw project. Hij kan nog niet vertellen wat dat precies inhoudt.

Hij stapte vorig jaar van de EO over naar BNNVARA. Eerder presenteerde Klamer, die getrouwd is met zangeres Pearl Jozefzoon, op Radio 1 Langs de Lijn En Omstreken en Dit is de Dag.