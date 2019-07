Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: De wereld volgens 80-jarigen

21.30-22.30 uur op SBS6

Acht bejaarden wonen een maand lang in een modern huis en krijgen gezelschap van vier hippe jongeren. In deze aflevering leren de oudjes over het gebruik van drones. Cees brengt zijn opgestoken kennis meteen in de praktijk en vraagt na 56 jaar huwelijk zijn vrouw opnieuw ten huwelijk met een drone.

Documentaireserie: The Cruise

20.30-23.30 uur op RTL Z

Kom gerust aan boord van 's werelds grootste en meest luxueuze cruiseschip: de Regal Princess. Vierduizend passagiers baden in luxe en kunnen elke dag uit duizenden gerechten kiezen. Dat is een zorg voor de vele chef-koks de het schip telt.

Reportageserie: Ewout & …

21.30-22.30 uur op RTL 5

Ewout Genemans vertrekt naar Zuid-Korea om de gekte rondom de Koreaanse popmuziek K-pop te volgen. Deze muziekindustrie kent ook een keerzijde, met seks- en corruptieschandalen en zelfmoord van een aantal K-popsterren.

Film: The Purge: Anarchy

20.30-22.30 uur op SBS9

Vervolg op de horrorhit uit 2013, over een samenleving waar één nacht per jaar geen wetten of regels gelden. Tijdens de avond van de Purge (zuivering) is een jongen onderweg naar huis om veilig binnen te kunnen blijven, maar autopech zorgt voor grote problemen.

Film: Heer & Meester - De Film

20.30-22.10 uur op NPO 1

Na de televisieserie over een privédetective die zijn onschuld moet zien te bewijzen terwijl hij op de vlucht is, sluit deze speelfilm het verhaal af. Hoofdrollen zijn opnieuw voor Daan Schuurmans en Sophie van Winden.

