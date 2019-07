Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde: terug naar de basis

20.25-21.00 uur op NPO3

Steeds meer zoutjes, chips, nootjes en rijstwafels worden met barbecuesmaak verkocht. Maar wat is dat voor smaak? Hoe vang je de smaak van een kooktechniek in een chipje of borrelnoot die zelf waarschijnlijk nooit een barbecue van dichtbij zag? Proef je vlees, vuur, rook of toch wat anders? De Keuringsdienst gaat op zoek naar de herkomst van de barbecuesmaak.

Film: HouseSitter

20.30-22.30 uur op NET5

Gwen (Goldie Hawn) gaat in het leegstaande huis van Newton (Steve Martin) wonen zonder dat hij ervan weet. Ze doet zich voor als zijn nieuwe vrouw. Iedereen in de stad vindt dat ze een droompaar vormen, maar Newton denkt daar anders over.

Film: The Mask of Zorro

21.30-00.15 uur op RTL 7

De Mexicaanse held Don Diego de la Vega (Antonio Banderas), beter bekend als Zorro, strijdt tegen de tirannie van Spanje. Dit komt hem duur te staan als de meedogenloze gouverneur Montero hem gevangen neemt. Don Diego's vrouw wordt vermoord en zijn dochter Elena ontvoerd. Twintig jaar later ontsnapt Don Diego uit de gevangenis en wijst hij de wees Alejandro aan als zijn opvolger. Samen proberen ze Elena te bevrijden en nemen ze wraak op Montero.

Documentaire: Mission Saturn: Inside The Rings

22.00-23.00 uur op National Geographic

Saturnus spreekt met zijn gigantische ringen tot de verbeelding en een groep wetenschappers was meer dan twintig jaar bezig om zoveel mogelijk over de planeet te weten te komen. In deze documentaire zie je hoe de ruimtesonde Cassini de manen van Saturnus in beeld bracht.

Realityprogramma: Operatie Beveiliging

20.30-21.30 uur op SBS6

Hoe gaan de beveiligers te werk op het jaarlijkse Oktoberfest waar het flink uit de hand loopt door openbare dronkenschap? Hoe gaan de beveiligers hiermee om en weten zij escalatie te voorkomen? Daarnaast hebben ze hun handen vol aan het vooral jonge publiek van de Nederlandse rapper Ronnie Flex, waar de gillende en flauwvallende meisjes voor onrust zorgen.

