Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: De oorlog is Oud Ade binnengekomen, vijf jaar na MH17

21.10-22.00 uur op NPO2

Truike Heemskerk en Erik van der Poel zijn een jong stel dat in 2014 op vakantie gaat. Ze zijn spilfiguren in hun woonplaats Oud Ade, een oer-Hollands dorp met een enorm saamhorigheidsgevoel. Op 17 juli 2014 wordt hun vlucht MH17 met Malaysia Airlines boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden komen om het leven. De vlaggen hangen zes weken halfstok in Oud Ade. Hoe is het vijf jaar later met de dorpsbewoners en naasten?

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Comedyserie: Catastrophe

22.00-23.15 uur op BBC First (2 afleveringen)

De Ierse basisschooljuf Sharon ontmoet in een Londense pub de Amerikaanse Rob, die herstellende is van een alcoholverslaving. Zes dagen brengen ze met elkaar door, veelal in de bedstee. Dan keert Rob terug naar de Verenigde Staten, maar als Sharon hem belt om te vertellen dat ze zwanger is, keert-ie terug. De titel van de serie verklapt al in welke mate dat een succes is.

Voor nog meer humor kan je deze stand-upcomedyspecials op Netflix kijken.

Film: Heat

22.00-1.30 uur op Veronica

Detective Vincent Hanna (Al Pacino) is geobsedeerd door de dief Neil McCauley (Robert De Niro), en probeert hem ten koste van zijn privéleven te pakken. Als McCauley zich voorbereidt op zijn grootste overval, terwijl Hanna's team hem probeert te pakken, beseffen beide mannen dat ze allebei te maken hebben met de allerbeste in hun vak.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli.

Film: Cocktail

20.30-22.35 uur op NET5

Wanneer Brian (Tom Cruise) uit het leger komt, wil hij werk zoeken in New York. Maar zonder diploma's komt hij niet ver. Hij krijgt uiteindelijk een baantje in een bar en van zijn baas Douglas leert hij alle kneepjes van het vak. Samen worden ze de populairste barmannen van de stad. Brian wil echter graag zelf een cocktailbar beginnen en vertrekt naar Jamaica.

Realityprogramma: Guardians of the Glades

21.30-22.30 uur op Discovery Channel

Freek Vonk is niks vergeleken met slangenjager Dusty Crum. Op blote voeten duikt de Amerikaan het moeras van Florida in om de Birmese python te vinden. Deze dodelijke slang is verantwoordelijk voor het uitroeien van talloze diersoorten en Crum heeft een team samengesteld om het moeras weer veilig te maken.

Wil je meer nog meer realityshows kijken? Bekijk dan dit lijstje met de beste shows op Netflix.