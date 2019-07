Volgens Gert Verhulst geniet zijn productiebedrijf Studio 100 een groot voordeel ten opzichte van Netflix en denkt hij er daarom niet over een eigen streamingdienst te beginnen.

"Zelf een streamingdienst beginnen, is wat ons betreft geen doel. Wij zijn producenten van inhoud. En we hebben nog altijd een voorsprong op een dienst als Netflix die óók zelf inhoud produceert: wij hebben onze figuren in een andere tijd kunnen lanceren en zijn daarmee inmiddels bekend geworden", aldus Verhulst in een interview in NRC.

Toch lijken beproefde creaties als Kabouter Plop, Mega Mindy en Samson en Gert niet langer de financiële behoeftes van het mediabedrijf te vervullen. Daarom concentreert Verhulst zich op attractieparken en theaters. Studio 100 heeft op dit moment al zeven attractieparken, verdeeld over Nederland, Polen, Duitsland en België.

"We verkochten honderdduizenden cd's per jaar, nu nog maar de helft. Voor dvd's hetzelfde. Die verdienmodellen zijn vervangen door digitale alternatieven. Een themapark of theater is niet zomaar te vervangen."

'Het park is van ons'

Op die manier is zijn bedrijf ook in mindere mate afhankelijk van distributeurs, zegt de 51-jarige Verhulst. "Het park is van ons, mensen komen erheen en betalen rechtstreeks aan ons. We toeren in Belgische en Nederlandse zalen met de musical 40-45, maar hebben ook een eigen theater in Puurs."

In de toekomst wil Studio 100 daarom meer pretparken overnemen en een nieuwe musical over de Belgische koning Boudewijn produceren. Verhulst gaf eerder dit jaar aan te zullen stoppen met het duo Samson en Gert.