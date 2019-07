In zijn nieuwe documentaire Pisnicht: The Movie laat de 35-jarige Nicolas Veul zien hoe jonge homoseksuelen met vooroordelen moeten leven en daardoor moeilijker uit de kast komen.

Het zwaartepunt van de problematiek ligt volgens Veul besloten in de vele 'homograppen' die vandaag de dag nog steeds gemaakt worden. Dat betekent echter niet dat humor een taboe is in zijn documentaire.

"Ik maak deze film echt in de hoop dat het voor de nieuwe generatie homo's beter wordt. Dus moet ik heel goed, en met humor en scherpte, laten zien dat er echt iets aan de hand is. Het is geen betoog om nooit meer een grap te maken, maar het is wel een soort bijschrift bij homograppen", zegt Veul in een interview in de VPRO Gids.

"Ik merk trouwens in mijn eigen vriendenkring al een verandering. We maakten die grappen ook vaak samen, dan dacht ik: ik doe even mee, je wilt ook niet de moeilijkste zijn. Maar soms ging het te ver, en dan ben je opeens toch weer die gekke vieze ander, met alle vooroordelen die daarbij horen."

'Homograppen en voetbal gaan hand in hand'

Een van de redenen voor Veul om in de thematiek te duiken, waren de columns van Youp van 't Hek in NRC. Daarin verdedigde de cabaretier het gebruik van het woord pisnicht, dat volgens hem niet als scheldwoord moet worden opgevat. Maar wat voor de een niet kwetsend bedoeld is, ervaart een ander misschien wel degelijk als pijnlijk.

Om die dreigende patstelling te illustreren, ging Veul voor zijn documentaire ook op bezoek bij een voetbalvereniging. "Homograppen en voetbal gaan hand in hand, dus dat was logischerwijs de eerste plek om te gaan filmen: welke grappen hoor je in de kleedkamer, en wat zit erachter? Een voetbalclub is natuurlijk dé plek die je vroeger altijd meed als homo, ik tenminste wel."

Pisnicht: The Movie is onderdeel van 3Doc en wordt op donderdag 1 augustus op NPO3 uitgezonden. Programmamaker Veul werkte voorheen aan producties als Super Stream Me, Oudtopia en #followme.