1,44 miljoen mensen hebben maandagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen De Slimste Mens gekeken. SLAM!-dj Bram Krikke, RamBam-presentatrice Sophie Frankenmolen en Taarten van Abel-presentator Siemon de Jong namen het tegen elkaar op.

Het veertiende seizoen van de kennisquiz is nu weer dagelijks te zien bij NPO2. De presentatie is wederom in de handen van Philip Freriks, met Maarten van Rossem als jurylid.

Verder dit seizoen doen onder anderen Eerste Kamerlid Mei Li Vos, zanger Paul de Munnik, programmamaker Danny Ghosen, ANWB-filelezer Heleen de Geest en cabaretier Kees van Amstel mee.

De uitzending is niet het best bekeken van de avond: dat is het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,97 miljoen kijkers. Ook het NOS Journaal van 18.00 uur is goed bekeken: 1,4 miljoen mensen zagen de uitzending.