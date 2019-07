Making The Band, het programma van rapper P. Diddy, komt terug op MTV. Dit meldt de website Variety.

Het programma is een talentenjacht waarin bands worden gevolgd bij het opstarten van hun carrière. De terugkeer van het programma wordt besproken in een tweet van Sean Combs, de echte naam van P. Diddy.

"MTV en ik zijn weer terug bij elkaar! Making The Band komt weer op televisie en is groter, stoerder en gewaagder dan ooit. We gaan de wereld de volgende reeks supersterren geven", schrijft de rapper op Twitter. Hij noemt Making The Band de voorloper van realitytelevisie.

Publiek was niet klaar voor serie volgens MTV

Ook MTV is enthousiast. "Gelukkiger kunnen we niet zijn met de terugkeer van Sean 'Diddy' Combs", zegt een woordvoerder. "Het was destijds nog te vroeg voor Making The Band, maar nu is het concept helemaal in. Bovendien vragen fans om een terugkeer van de serie."

De audities voor de serie zullen in de komende weken worden aangekondigd. De serie wordt in 2020 verwacht op de Amerikaanse televisie. Het is nog niet bekend wanneer de serie in Nederland te zien is.