Omroep MAX-directeur Jan Slagter was korte tijd verrast nadat hij te horen kreeg dat SBS6, net als zijn eigen zender, een programma over Alzheimer maakt. Achteraf gezien heeft hij er meer dan vrede mee, zegt hij tegen AD.

"Dit heeft ons natuurlijk enigszins verbaasd, maar ik lig er niet wakker van. Hoe meer aandacht voor dit onderwerp, hoe beter."

In april gaf Slagter aan dat Omroep MAX bezig is met een programma over de herintreding van ouderen met alzheimer op de arbeidsmarkt.

Vorige week liet Talpa weten de rechten te hebben gekocht van het Britse televisieformat The Restaurant That Makes Mistakes. In dat programma wordt belicht hoe een restaurant met dementerend personeel wordt gerund.

'We kunnen hun levensgeluk vergroten'

Net als Omroep MAX, wil Talpa zich inzetten voor een "dementievriendelijke samenleving". Maar MAX gaat nog een stukje verder en wil ook andere ouderen met een beperking aan het programma toevoegen.

"Tijdens onze research kwamen wij erachter dat de groep mensen die hier baat bij zou hebben, veel groter is dan alleen de licht-dementerenden", vervolgt Slagter in gesprek met AD.

"Daarom is besloten het project uit te breiden en niet alleen mensen met dementie, maar ook andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel, te helpen. Ik geloof echt dat we op deze manier hun levensgeluk kunnen vergroten."

Omroep MAX wil het nieuwe programma dit najaar of begin 2020 uitzenden.