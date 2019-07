Ruim 1,1 miljoen mensen hebben zondag gezien hoe Novak Djokovic voor de vijfde keer in zijn loopbaan Wimbledon won. De nummer één van de wereld was te sterk voor achtvoudig Wimbledon-winnaar Roger Federer.

De wedstrijd op Wimbledon is een van de best bekeken uitzendingen van zondag. Ook op Eurosport keken nog 108.000 mensen. De finale werd veel beter bekeken dan de eindstrijd van vorig jaar, toen 337.000 mensen zagen hoe Djokovic van Kevin Anderson won.

In een partij van ruim vijf uur pakte Djokovic in de vijfde set in een tiebreak de winst. "Als dit niet mijn meeste memorabele en spannendste finale in mijn carrière was, komt deze zeker in mijn top twee of drie", zei hij na afloop van de finale. "En dat tegen de beste speler aller tijden."

Ook de nabeschouwing van de partij Djokovic-Federer werd goed bekeken: ruim 1 miljoen mensen bleven daarvoor hangen.

Andere sportuitzendingen deden het zondag ook goed. Naar de Grand Prix op Silverstone keken 921.000 mensen en naar de registratie van de Tour de France 692.000 mensen.

Het best bekeken programma van de zondag is Tussen Kunst en Kitsch, met 1,46 miljoen kijkers.