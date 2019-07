Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: In naam van het volk

21.15-22.00 uur op NPO2

Het populisme rukt op, met leiders die beloven dat ze hun volk gaan bevrijden. Maar wat gebeurt er als een populist de macht krijgt en die niet meer uit handen geeft? Erik Dijkstra zoekt het uit.

Reportage: Het gevoel van de Vierdaagse

19.05-20.00 uur op NPO1

Schoenenvet, blarenpleisters en Fons de Poel met een microfoon; de Nijmeegse Vierdaagse is weer van start gegaan. Maar liefst 47.000 wandelaars lopen de 103e editie. Op deze ‘blauwe dinsdag’ hebben de mensen in Elst, waar de tocht langskomt, zich weer in het blauw uitgedost.

Documentaire: Het jaar 1969

21.10-22.15 uur op NPO1

In dit programma staat het iconische jaar 1969, dit jaar vijftig jaar geleden, centraal. Het jaar van de maanlanding, Woodstock en het einde van de opmerkelijke jaren zestig. Presentator Herman van der Zandt praat in een bruine kroeg met een groot aantal bekende Nederlanders voor wie 1969 een kanteljaar was.

Film: Seventh Son

20.30-22.30 uur op Veronica

John Gregory (gespeeld door Jeff Bridges) is een Spook, iemand die vecht tegen het kwaad, en heeft eeuwen geleden de slechte en machtige heks, Moeder Malkin (Julianne Moore), gevangen gezet. Ze is echter ontsnapt en uit op wraak. Gregory zelf is niet meer de jongste en probeert iemand te vinden die hem kan opvolgen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de jonge boerenzoon Tom Ward (Ben Barnes).

Film: The Age of Adaline

20.30-23.05 uur op RTL 8

De 29-jarige Adaline Bowman (Blake Lively) merkt na een situatie waarin ze bijna het leven laat, dat ze niet meer veroudert. Om te voorkomen dat iemand haar geheim achterhaalt, laat ze acht decennia lang niemand meer in haar leven toe. Maar een toevallige ontmoeting met de charismatische filantroop Ellis Jones (gespeeld door de Nederlandse acteur Michiel Huisman) wakkert haar passie voor het leven en de liefde plots weer aan.

