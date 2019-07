Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: De slimste mens

20.25-21.20 uur op NPO2

Steeds meer bekende Nederlanders doen mee aan De slimste mens. Wie het spel weet te winnen mag zich dan ook echt 'de slimste mens' noemen. Natuurlijk gaat een deelname ook gepaard met het risico om er na één aflevering al uit te liggen. Bakker Siemon de Jong, radio-dj Bram Krikke en presentator Sophie Frankenmolen durven het in de eerste aflevering toch aan om de vragen van presentator Philip Freriks te beantwoorden in bijzijn van jurylid Maarten van Rossem.

Reportage: De Vierdaagse 2019

23.30-00.00 uur op SBS6

Van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli zijn de hoogtepunten van de urenlange vierdaagse wandeltocht rond Nijmegen te zien. Hart van Nederland-presentatrice Evelien de Bruijn brengt elke dag op locatie verslag uit en neemt een kijkje achter de schermen van de organisatie. Daarnaast spreekt ze deelnemers met de meest bijzondere en uiteenlopende verhalen.

Documentaire: Break Free

21.25-22.10 uur op NPO3

In de vijf afleveringen van Break Free MH17 vertellen familieleden en vrienden de levensverhalen van de dierbaren die om het leven kwamen bij de vliegtuigramp. De nabestaanden gaan zelf op pad om de reis af te maken. In deze aflevering een portret van Laurens van der Graaff (30) uit Amsterdam. De altijd vrolijke en energieke 'eeuwige student' Laurens droomt stiekem van een leven als schrijver.

Film: The Amazing Spider-Man 2

21.30-00.15 uur op RTL 7

Het leven als Spider-Man bevalt Peter Parker (gespeeld door Andrew Garfield) uitstekend. Hij geniet van zijn superheldenstatus, het tussen de wolkenkrabbers van New York slingeren en de tijd die hij doorbrengt met zijn grote liefde Gwen (Emma Stone). Maar er is ook een keerzijde aan zijn dubbelleven. New York wordt bedreigd door nieuwe vijanden en het is aan Spider-Man om de stad tegen hen te beschermen. Wij hebben een lijstje gemaakt van alle Spider-Man-films. Bekijk waar deze film op onze lijst staat.

Film: Ace Ventura: When Nature Calls

20.30-22.15 uur op Veronica

Dierendetective Ace Ventura (Jim Carrey) leeft in vrijwillige ballingschap in een strenge kloosterorde in Tibet. Hij herstelt er langzaam van een trauma opgelopen bij de spectaculaire, maar helaas mislukte reddingspoging van een wasbeertje. In Tibet krijgt Ace bezoek van Fulton Greenwall, een medewerker van het Britse consulaat in Afrika.

