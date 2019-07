Irene Moors neemt plaats in de jury van het aankomende seizoen van Dancing With The Stars. Naast Moors gaan ook Dan Karaty, Euvgenia Parakhina en Louis van Amstel de dansoptredens van bekende Nederlanders beoordelen. Dit maakt RTL Boulevard bekend.

Moors vertelt in het programma dat haar ouders elkaar via stijldansen hebben leren kennen. De presentatrice heeft in haar jeugd zelf ook veel gedanst. Het is de eerste keer dat ze plaatsneemt in de jury van het programma.

Parakhina jureerde al in verschillende dansprogramma's op de Nederlandse televisie en deed als danseres driemaal mee met Dancing With The Stars. Als professionele danspartner van acteur Winston Post wist ze de finale te halen. Van Amstel was danser in de Amerikaanse versie van het programma en Karaty jureerde al in programma's als Holland's Got Talent en Dance Dance Dance.

De kandidaten voor het nieuwe seizoen van het dansprogramma werden in juni bekendgemaakt. Presentatrice Tooske Ragas, rapper Keizer en zangeressen Samantha Steenwijk en Berget Lewis gaan de strijd met elkaar aan. Ook Rutger Vink, Bibian Mentel, Gijs Staverman, Anouk Hoogendijk, Barrie Stevens en Jamie Trenité doen mee.

De presentatie van Dancing With The Stars is in handen van Chantal Janzen en Tijl Beckand. Het nieuwe seizoen begint op 9 september, tien jaar nadat het programma voor het laatst op de Nederlandse televisie was.