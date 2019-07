In een kort geding dat donderdag plaatsvond, heeft de voorzieningenrechter besloten dat BNNVARA bij een uitzending van het online programma #BOOS een rectificatie moet plaatsen. In de betreffende uitzending gaat Tim Hofman langs bij vastgoedondernemers in Groningen, omdat zij een verhuurbemiddelingsbureau bewust failliet zouden hebben laten gaan om schuldeisers te ontlopen.

Hofman helpt in de aflevering een huurder die beweert dat hij onterecht bemiddelingskosten heeft betaald aan zijn aanhuurmakelaar. Samen halen zij verhaal bij het bedrijf, dat niet meer blijkt te bestaan. Een voice-over vertelt vervolgens dat de eigenaren het bedrijf bewust failliet hebben laten gaan.

Ook wordt gemeld dat ze onder een nieuwe bedrijfsnaam een doorstart hebben gemaakt. De voorzieningsrechter besliste echter dat deze stellingen niet met feiten zijn onderbouwd en daarom niet zijn bewezen.

Omroep hoeft uitzending niet offline te halen

BNNVARA moet van de rechter een rectificatie plaatsen, die voorafgaand dertig seconden in beeld dient te zijn. Hierin moet staan dat "de beschuldigingen over onder andere het bewust failliet laten gaan van het bedrijf onvoldoende door feiten worden gedragen".

Ook moet de omroep een dwangsom van 2.500 euro betalen voor iedere dag dat de omroep niet aan de uitspraak voldoet. Aan de eis om de bewuste uitzending offline te halen, hoeft volgens de rechter niet te worden voldaan.

BNNVARA meldt in reactie aan NU.nl dat de omroep "erg blij" is met het vonnis. "De rechter zegt namelijk dat de klacht van de huurder gegrond is. De manier waarop we de uitzending hebben gemaakt en gebracht vindt de rechter ook in orde." De betreffende uitzending is inmiddels in aangepaste versie op YouTube gepubliceerd, zo laat de omroep desgevraagd weten.

Hofman en programma kwamen eerder voor de rechter

In het programma #BOOS helpt Hofman jongeren die boos zijn op bijvoorbeeld een bedrijf of instantie. Het account op YouTube bestaat sinds juni 2016 en telt inmiddels ruim 385.000 abonnees.

Het is niet de eerste keer dat het programma voor de rechter moet komen. Hofman brak in augustus 2017 zijn kaak toen hij tijdens een uitzending werd aangevallen door een Nijmeegse huisbaas. Ook liep hij een hersenschudding op, waardoor hij het noodgedwongen een aantal maanden rustig aan moest doen.

BNNVARA, Hofman en huisbaas Ton Hendriks deden aangifte van het incident. Naar aanleiding van de opnames en het handgemeen wilde de huisbaas voorkomen dat de uitzending van #BOOS op YouTube zou worden gezet. De rechter bepaalde dat Hofman de uitzending toch mocht uitzenden.