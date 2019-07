Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Summer of Rockets

21.00-22.05 uur op BBC First

Het is de zomer van 1958 en de in Rusland geboren Joodse uitvinder Samuel Petrukhin wordt belast met een missie van de Britse veiligheidsdienst MI5. Na de lancering van de eerste intercontinentale ballistische raket door de Sovjet-Unie breekt paniek uit.

Talkshow: Tims tent: maar dan in een bungalow met sterren

22:45-23:15 uur op NPO3

Zangeres Roxeanne Hazes komt bij Tim den Besten langs. Hoe ziet zij haar leven in de spotlights? En wat zou ze haar vader, volkszanger André Hazes, die overleed toen ze elf was, nu willen vertellen?

Film: Raiders of the Lost Ark

20:30-22:50 uur op Veronica

Archeoloog Indiana Jones heeft in de jungle van Peru een gouden beeldje gevonden. Het wordt hem meteen afhandig gemaakt door zijn rivaal René Belloq. Terug in de VS wordt Jones gecontacteerd door de CIA, die hem vraagt de Joodse Ark des Verbonds op te sporen, voor dat de nazi's er de hand op kunnen leggen.

Film: Valkyrie

21:30-00:00 uur op RTL7

De Duitse kolonel von Stauffenberg (Tom Cruise) houdt van zijn land, maar ziet met afgrijzen toe tot welke gruweldaden Hitler in staat is. Terwijl hij herstelt van de verwondingen die hij in de strijd heeft opgelopen, sluit Von Stauffenberg zich in 1943 aan bij een burgerlijke anti-Hitler-samenzwering. Ze willen gebruik maken van Hitlers noodplan, genaamd operatie Valkyrie, dat bedoeld is om de regering te stabiliseren in het geval van zijn overlijden. De groep plant een moordaanslag op de dictator met het doel zijn Nazi-regering omver te werpen.

Documentaireserie: The art of France

21:05-22:00 uur op Canvas

Andrew Graham-Dixon onderzoekt hoe kunst in Frankrijk dramatisch veranderde na de Franse Revolutie: van de executie van koning Louis XVI en de opkomst van Napoleon Bonaparte, tot aan de opkomst van de romantiek en een kunst van verleiding, seks en hoog drama.

