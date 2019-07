Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: North Sea Jazz 2019

22.40-00.25 uur op NPO2

Live festivalverslag van North Sea jazz. Met concerten, reportages, interviews en backstage-impressies. Vanavond treden onder andere Toto, Jamie Cullum en Macy Gray op.

Kookprogramma: Gordon, Gino and Fred’s road trip

21.30-00.30 uur op RTL Z (drie afleveringen)

In dit programma reizen drie koks in een camper door Europa. Fred Sirieix, Gordon Ramsay en Gino D’Acampo bezoeken mooie locaties en koken met allerlei lokale ingrediënten een spectaculair diner.

Natuurdocumentaire: Blue Planet II

21.05-22.00 uur op NPO2

De geliefde natuurdocumentaires van de BBC hebben een tweede reeks gekregen. Ditmaal is onder meer te zien hoe babyschildpadden allerhande puin kunnen gebruiken als reddingsvlotten, en walvishaaien die de hele Indische Oceaan afschuimen op zoek naar een veilige plek om te bevallen. Er is ook aandacht voor de impact die plasticvervuiling heeft op onze oceanen.

Film: Pompeii

22.20-00.25 uur op Veronica

Milo (Kit Harington) is een slaaf die droomt van zijn vrijheid en een huwelijk met de mooie Cassia, de dochter van zijn meester. Hij weet echter niet dat hij verkocht zal worden aan een nieuwe eigenaar in Napels. Wanneer de nabijgelegen vulkaan Vesuvius dreigt uit te barsten beseft Milo dat dit misschien wel de laatste keer is dat hij zijn geliefde zal zien en hij doet er dan ook alles aan om haar te redden.

Film: Ace Ventura: Pet Detective

20.30-22.10 uur op SBS9

Hoewel Ace Ventura (Jim Carrey) hysterisch en hyperactief is, is hij zonder twijfel de beste beestenspeurneus van het westelijk halfrond. In deze comedy moet hij een verdwenen dolfijn zien terug te vinden. Het dier is de mascotte van een belangrijke American football-ploeg en moet weer op tijd terug zijn voor de Super Bowl-finale. Marketingverantwoordelijke Melissa Robbins (Courteney Cox) schakelt de hulp van Ace in, zonder te beseffen wat voor excentriekeling ze daarmee binnenhaalt.

