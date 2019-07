SBS6 heeft onlangs proefopnames gemaakt van een nieuwe reeks Man Bijt Hond. Dat bevestigt een woordvoerder van de zender aan NU.nl, na berichtgeving van het AD.

Het is nog niet zeker of het programma, dat in Nederland tot 2015 werd uitgezonden, er ook daadwerkelijk gaat komen.

De woordvoerder kan vertellen dat een deel van het team dat destijds werkte aan de reeks op KRO-NCRV ook zijn medewerking verleent aan de proefopnames.

Het programma is zestien jaar lang bij de Nederlandse publiek omroep (NPO) te zien geweest. De laatste aflevering was op vrijdag 2 oktober 2015.

Bekend om Babbelbox en De Veerkampjes

Man Bijt Hond is van oorsprong een Vlaams televisieprogramma; in 1999 ging de Nederlandse versie van start. De laatste jaren trok het programma dagelijks rond de half miljoen kijkers.

In het human interest-programma werden 'gewone' Nederlanders en hun dagelijkse bezigheden gevolgd, zoals mensen met een speciale hobby.

Bekend item uit Man Bijt Hond is de Babbelbox, waarin mensen een videoboodschap konden inspreken. Ook de familie Veerkamp en het befaamde duo Tiny en Lau, dat later uitgroeide tot een internethype, vinden hun oorsprong in het KRO-NCRV-programma.

Het zou niet de eerste keer zijn dat SBS een NPO-programma nieuw leven inblaast. Zo namen zij De Rijdende Rechter over onder de naam Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en begint binnenkort een nieuwe reeks van het spelletjesprogramma Lingo.