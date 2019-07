Voor veel mensen is de zomervakantie inmiddels aangebroken, of ligt er in elk geval een reis in het verschiet. NU.nl zet de leukste podcasts over vakantie in de breedste zin van het woord op een rij.

De Kleine Boodschap

Tijdens de zomervakantie brengen veel gezinnen een bezoekje aan De Efteling, het populairste attractiepark van Nederland. Paul Sprangers en Tim Hinssen, twee echte Efteling-kenners, brengen je in hun wekelijkse podcast op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het park in het Brabantse Kaatsheuvel. Van de nieuwe attractie Symbolica tot uitgevallen rookmachines: alle details komen hierbij aan bod.

Luister de podcast hier

De Deense Detective

Lange autoreis voor de boeg? De tijd vliegt misschien wel voorbij met deze zevendelige luistercrimi, die start met de moord op een Songfestival-zangeres, die tussen twee brandende olievaten wordt gevonden op een bouwterrein in Amsterdam. Dan wordt ontdekt dat zowel de aannemer van het terrein als de eigenaar van de olievaten zakelijke banden blijkt te hebben met het mediabedrijf dat geld heeft gestoken in de Zweedse Songfestival-act.

Luister de podcast hier

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween

Een podcastvertelling van het populaire boek dat is geschreven door Jonas Jonassson. Bijzonder aan deze 27-delige serie is dat hij is ingesproken door ruim honderd acteurs en andere bekende Nederlanders, onder wie Lies Visschedijk en Erik van Muiswinkel.

Beluister de podcast hier

Wat schenken we vandaag?

Weten welke wijn het lekkerst smaakt bij een barbecue of zomerse salade? In deze podcast vertellen wijnschrijvers Harold Hamersma en Esmee Langereis je in een klein kwartier alles over een bepaald onderwerp of thema op wijngebied.

Beluister de pocast hier

Elke dag vakantie

Een klein jaar geleden besloot het Vlaamse stel Stijn en Eva hun leven, dat toen bestond uit werken en rekeningen betalen, te veranderen. Ze verkochten hun huis in Mechelen en verhuisden naar de zee. In deze podcast delen zij hun verhaal en vertellen hun blik op zaken als vrijheid en het maken van keuzes is veranderd.

Beluister de podcast hier