Ali B wordt het hoofdpersonage in een nieuwe editie van The Roast, het programma van Comedy Central waarin bekende Nederlanders door anderen op humoristische wijze belachelijk worden gemaakt.

De zender maakt donderdag bekend dat de The Roast met Ali B op 17 december wordt uitgezonden. Wie de rapper, komiek en presentator gaan roasten, wordt na de zomer bekendgemaakt.

"Ik ben al jaren fan van The Roast", vertelt Ali B, echte naam Ali Bouali, over zijn deelname. "Voorwaarde voor mij om mee te doen, was dat het niet scherp en hard genoeg kan. Toen dat werd toegezegd, zei ik gelijk ja!"

"Wij hadden ons geen betere kandidaat dan Ali B kunnen wensen voor dit jaar", zegt Maurice Hols, Executive Vice President Viacom Benelux, waarvan Comedy Central onderdeel is.

"Iedereen kent Ali, hij wordt gerespecteerd in zijn vak, maar is niet bij iedereen even geliefd en dat is het perfecte profiel voor een 'roastee'. Daarnaast omarmt hij zelfspot en heeft hij vorig jaar op de loper bij The Roast of Johnny de Mol nog geroepen dat je alles over hem mag zeggen mocht hij geroast worden. Hij mag zijn borst nat gaan maken."

Gordon, Beelen en De Mol gingen hem voor

Bouali is de vierde bekende Nederlander die wordt 'geroast'. In 2016 was Gordon de eerste en daarna was Giel Beelen het middelpunt. In de vorige editie was er een hoofdrol weggelegd voor Johnny de Mol.

Het concept van The Roast of... is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar werden eerder sterren als Justin Bieber, Pamela Anderson en Charlie Sheen op de hak genomen.