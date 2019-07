Dionne Stax zei niet meteen ja toen AVROTROS haar vroeg om een radioprogramma te maken en het televisieprogramma DNA Onbekend te presenteren.

"Ik moest er echt even over nadenken", vertelt de 34-jarige Stax, die twaalf jaar bij de NOS werkte, in Libelle. "Ik vond het nogal wat om de NOS te verlaten."

Voor ze de knoop definitief doorhakte, praatte ze met haar ouders en met vrienden. "Die zeiden allemaal: 'Dit past ontzettend goed bij jou.' Het was tijd om verder te gaan, ik wist dat ik spijt zou krijgen als ik het niet deed."

Stax begint in het najaar met Toine van Peperstraten aan de presentatie van een radioprogramma op NPO Radio 1. "In mijn nieuwe baan is alles minder ingekaderd dan bij het nieuws, dat vind ik ook spannend. Live radio kun je minder goed voorbereiden dan het journaal, dat ken ik nog niet."

"En bij DNA Onbekend draait het om het menselijke, dat is ook nieuw", gaat ze verder. "Alles wat ik ga doen, ligt dus ver buiten mijn comfortzone. Ik vind dat ontzettend eng. En ontzettend leuk."