David Beckham heeft woensdag een eigen mediabedrijf gelanceerd, getiteld Studio 99. De voormalige topvoetballer zal voor zijn bedrijf documentaires, televisieshows en andere mediaformats maken.

De 44-jarige Beckham zal meedenken over de inhoud van deze producties en ook zeggenschap hebben over met wie het bedrijf in de toekomst gaat samenwerken.

Volgens Variety zijn er al enkele documentaires in de maak, die onder meer sport, reizen en mode als thema hebben.

Al bekend is dat Studio 99 gaat samenwerken met Uninterrupted, het mediabedrijf dat mede door basketballer LeBron James is opgezet. Samen maken zij een documentaire over de nieuwe voetbalclub Inter Miami CF, waarvan Beckham ook mede-eigenaar is.

Daarnaast zal het bedrijf alle content voor de socialemediakanalen van Beckham produceren. De man van Victoria Beckham heeft in totaal 57 miljoen volgers op Instagram en 52 miljoen volgers op Facebook.