Wendy van Dijk (48) hoopt op een samenwerking met Linda de Mol (54), nu de twee allebei werkzaam zijn voor Talpa.

"Dit is mijn moment om opnieuw te beginnen", zegt Van Dijk, die begin dit jaar haar overstap van RTL naar SBS aankondigde, in haar eigen blad Wendy tegen De Mol.

"Terug bij de zender waar ik ben begonnen. Dat was mijn motivatie. Hart in Aktie, diep in mij zit dat ik dat weer zou willen terughalen. En ik hoop dat wij samen wat gaan doen. In de film of in een serie."

De Mol, die verschillende programma's gaat presenteren voor SBS6 en creatief directeur wordt van Net5, zegt gecharmeerd te zijn van Van Dijk. "Ik vond jou heel goed in Moordvrouw en Alles Is Liefde."

'Champagne bij meer dan een miljoen kijkers'

De Mol houdt er bij haar nieuwe avontuur rekening mee dat de kijkcijfers van SBS6, waar straks een aantal programma's te zien zijn die ze eerst op RTL4 presenteerde, niet meteen omhoogschieten.

"Aan de andere kant: ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Als we straks een miljoen kijkers halen, gaan de flessen champagne open en de vlaggen uit. En bij Net5, waar ik nu creatief directeur ben, hebben we al een hit als we boven de 400.000 kijkers komen."

Toch zijn er twee dingen waar De Mol wel van wakker ligt, geeft ze toe. "Dat het niet wordt wat je hoopt en dat er weinig kijkers zijn. Slechte recensies zijn shit, maar als niemand kijkt, zou ik dat wel het ergste vinden. Er zit altijd zo veel tijd, werk en liefde in."