Alle seizoenen van Friends zijn momenteel te zien op Netflix, maar de serie zal vermoedelijk vanaf de lente van 2020 niet meer op de streamingdienst te bekijken zijn. De comedyserie wordt dan uitgezonden door HBO Max, de nieuwe streamingdienst van WarnerMedia, weet Variety dinsdag te melden.

Het nieuws geldt voor de Amerikaanse Netflix. Momenteel zijn alle tien seizoenen van de sitcom nog te bekijken via de Nederlandse Netflix. De streamingdienst laat aan NU.nl weten dat dat voorlopig ook zo zal blijven.

Naast Friends zal HBO Max series van de Amerikaanse zender The CW in zijn bibliotheek hebben en ook andere series die zijn gemaakt door WarnerMedia, zoals The Fresh Prince of Bel-Air en Pretty Little Liars.

Daarnaast hebben producent Greg Berlanti (Arrow, Supergirl) en actrice Reese Witherspoon contracten getekend met WarnerMedia. Beiden zullen nieuwe films produceren voor de streamingdienst.

Ook zal de dienst, net als Netflix, eigen originele series maken. Daartoe behoren onder meer een prequel van de horrorcomedy Gremlins en een serie die voortborduurt op het sciencefictionverhaal Dune.

Het is nog niet bekend wanneer HBO MAX precies van start gaat en of de dienst ook beschikbaar komt in Nederland. De dienst zal drie verschillende abonnementen aanbieden.