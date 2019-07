Ed van Westerloo, die werkzaam was als journalist en ook hoofdredacteur is geweest van het NOS Journaal, is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. De broer van Fons en Gerard Westerloo was al geruime tijd ziek, zo meldt zijn familie aan de NOS.

Van Westerloo startte zijn carrière in 1958 bij nieuwsdienst ANP, waarna hij functies vervulde bij onder meer Brandpunt. In 1976 werd hij hoofdredacteur van het Journaal. Onder zijn bewind werd ook het Jeugdjournaal opgestart.

De journalist is daarna hoofdredacteur geweest van Den Haag Vandaag en fungeerde ook als van hoofd Dienst Televisie Programma van de NOS. Tussen de jaren 1988 en 1994 was hij directeur televisie van de NOS en in die tijd interviewde hij Willem-Alexander, over zijn voorbereidingen op het koningschap. Het was het eerste televisie-interview met de toenmalige kroonprins.

Hij vertrekt daar in 1994, omdat hij zich niet kan vinden in de splitsing van de NOS en NPS. Van Westerloo vreest dat de publieke omroepen door deze veranderingen commerciëler worden. Na deze tijd vervulde hij een functie bij de Europese omroeporganisatie en wordt hij directeur van Forto 2000, de organisatie die omroepen van beelden van het voetbalkampioenschap Euro 2000 voorziet.

Van Westerloo is de broer van Fons, die onder meer werkzaam was als directeur van RTL. Hun broer Gerard is auteur van diverse boeken en werkte ook als redacteur bij Vrij Nederland.