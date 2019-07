De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) spant een kort geding aan tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk vanwege zijn in september uitkomende boek. Volgens de inlichtingendienst staan hier een aantal woorden in die bij publicatie voor levensgevaar van een bron kunnen zorgen. Dit meldt de AIVD dinsdag aan NU.nl.

De woorden staan in het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. De AIVD zegt tegen NU.nl het boek niet in de weg te willen zitten, maar dat het publiceren van de staatsgeheime informatie levensgevaarlijk kan zijn voor de niet nader genoemde bron.

De advocaten van Modderkolk en de AIVD zijn al langer in gesprek en volgens de Volkskrant zouden er al een aantal zinnen in het boek zijn aangepast, maar werd niet aan alle verzoeken voldaan. De krant schreef dinsdagochtend dat de inlichtingendienst daarom aangifte zou gaan doen.

Modderkolks uitgever Joost Nijsen, directeur Uitgeverij Podium, vindt dat de AIVD het functioneren van de journalistiek hiermee beperkt.

Het is niet bekend waar en wanneer het kort geding dient. Modderkolk laat via Twitter weten dat de AIVD een publicatieverbod eist over de juridische stappen van de dienst. Hij noemt dit "interessant".