De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil dat Volkskrant-journalist Huib Modderkolk enkele woorden uit zijn nieuwe boek haalt, omdat hij staatsgeheimen zou vrijgeven. Doet hij dit niet, kan aangifte worden gedaan. Dit bevestigt de AIVD dinsdag na berichtgeving van de Volkskrant.

De woorden zouden in het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet staan. Volgens de krant gaat het om informatie over een inlichtingenoperatie.

De AIVD verlangde al eerder "dat namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie die de geheimhouding van bronnen mogelijk bedreigt, worden verwijderd" uit het boek.

Modderkolk zou volgens de krant een aantal zinnen hebben aangepast, maar is niet op alle verzoeken ingegaan. De advocaten van beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek, zo stelt de AIVD. Het hangt af van de "ontwikkelingen hierin" of er ook daadwerkelijk aangifte zal worden gedaan.

Hoofdredacteur: 'Aangifte is onnodig forse stap'

Volgens de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque, kan de AIVD beter een andere aanpak kiezen om haar belangen te beschermen. "Aangifte doen tegen de journalist persoonlijk is in onze ogen een onnodig forse stap. Als het een poging is om ons onder druk te zetten, dan is die niet geslaagd."

Modderkolks uitgever Joost Nijsen, directeur Uitgeverij Podium, vindt dat de AIVD hiermee het functioneren van de journalistiek beperkt. "Als een 'luis in de pels' zodanig gekuist en gestript wordt dat er geen haar in de pels meer overblijft en het boek daarmee aan geloofwaardigheid inboet, komt de onafhankelijke journalistiek en feitelijk de democratie in gevaar. Dat zal een verstandige rechter zeker beamen."

De inlichtingendienst wijst erop dat het publiceren van staatsgeheimen strafbaar is. Als de AIVD daadwerkelijk overgaat tot het doen van aangifte, moet het Openbaar Ministerie (OM) bekijken of Modderkolk daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd. De uitgave van Het is oorlog, maar niemand die het ziet staat gepland in september.

Het is niet de eerste keer dat Modderkolk met informatie over de AIVD komt. In 2018 maakte hij samen met het programma Nieuwsuur openbaar dat de inlichtingendienst toegang zou hebben tot een computernetwerk van Russische hackers. Op die manier zou de dienst kunnen zien dat er in Rusland pogingen waren ondernomen de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.