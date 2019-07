Film1 gaat, ondanks dat zij eerder aankondigden na 34 jaar te stoppen met hun lineaire programmering op hun vier kanalen, toch door met het uitzenden van films op hun vier betaaltelevisiezenders. SPI neemt Film1 over van Sony Pictures Television en daarom kunnen de kanalen worden behouden.

SPI wordt eigenaar van alle kanalen die Film1 tegen betaling aanbiedt: Film1 Premiere, Film1 Drama, Film1 Action en Film1 Family, zo maken zij maandag bekend.

"Het doet ons enorm plezier om de overname van de Film1-merken in Nederland te mogen aankondigen", zegt SPI International-CEO Berk Uziyel.

Zowel de lineaire kanalen als de digitale zender zullen voortbestaan.

Film1 biedt vier digitale televisiezenders, die bekeken kunnen worden via een abonnement. Het is niet bekend hoeveel abonnees Film1 heeft. Veel Nederlandse en internationale producties gaan op de kanalen in (televisie)première, zoals Mamma Mia!: Here We Go Again en Mission: Impossible - Fallout.

De zenders gingen gezamenlijk met Sport1 op 1 februari 2006 van start en opereerden onder de namen FilmNet (opgezet in 1985) en Canal+ (in 1997 de opvolger van FilmNet). Het is inmiddels een onderdeel van Sony Pictures Television. Het is hiermee de oudste betaaltelevisiezender van Nederland.