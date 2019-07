Volgens SBS is er "nog niets besloten" over de toekomst van het presentatieteam van het dagelijkse actualiteitenprogramma Hart van Nederland. Dat meldt de zender nadat RTL Boulevard maandag meldde dat er sprake is van "gerommel" binnen de redactie.

Het RTL-programma zegt dat bronnen hebben gemeld dat er veranderingen aankomen voor het programma en dat er screentests zijn geweest voor nieuwe presentatoren.

Volgens Talpa is er nog niets besloten over de presentatie van Hart van Nederland, dat sinds 1995 wordt gemaakt. "We werken continu aan de optimalisatie van al onze programma's", zegt Talpa in een reactie aan NU.nl.

"In dat kader organiseren we onder andere meerdere screentests en een daarvan is voor Hart van Nederland. Dat daardoor onzekerheid bij collega's kan ontstaan vinden we heel vervelend, maar er heeft geen enkele besluitvorming plaatsgevonden."

'Er gebeurt heel veel'

"Er gebeurt heel veel, maar er is nog geen moment geweest waarop ik heb gedacht; oh jee. We laten het gewoon op ons afkomen", vertelt HvN-presentatrice Gallyon van Vessem aan Boulevard.

"We zien wel wat het dan betekent, maar Hart scoort hartstikke goed. Dus ik neem aan dat ze dat gewoon laten bestaan als hart van de zender."

Eerder op de dag werd bekend dat Koos van Plateringen na vijftien jaar zijn werkgever SBS verlaat. Wie hem gaat opvolgen als verslaggever en presentator in Shownieuws, de entertainmentrubriek die wordt uitgezonden na Hart van Nederland, is nog niet bekend.