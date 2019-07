Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Culinair programma: De smaak van Joël

21.10-22.00 uur op NPO2

Nadat hij in De 5 Smaken van Joël de vijf basissmaken aan een diepgaand onderzoek onderwierp, duikt journalist Joël Broekaert in deze nieuwe serie in de wereld van de kookprocessen: garen, stollen, lucht toevoegen, aroma’s, gisten en rijpen. Om erachter te komen welk proces voor welk gerecht het geschiktst is, trekt Joël de wereld in.

Documentaire: Ewout &

21.30-22.30 uur op RTL 5

Ewout Genemans reist af naar Las Vegas. De immens populaire gok- en feeststad trekt jaarlijks meer dan 40 miljoen toeristen. Achter de beroemde strip met de luxe hotels, casino's en felle neonreclames schuilt ook een duistere kant. In het tunnelsysteem eronder wonen honderden daklozen, die elke dag moeten bedelen op de strip om rond te komen. Ook duikt Ewout in het fenomeen dat men in 'Sin City' het liefst in de doofpot stopt: de tientallen mensen die jaarlijks zelfmoord plegen in hun hotelkamer.

Documentaire: 2Doc: Love Means Zero

22.45-00.13 uur op NPO2

Nick Bollettieri was een keiharde tenniscoach die talenten, zoals Andre Agassi, Boris Becker en de zussen Williams op jonge leeftijd een winnaarsmentaliteit bijbracht. De manier waarop hij dat deed was omstreden.

Film: Hairspray

22.25-00.30 uur op NPO3

Baltimore, 1962. De tiener Tracy Turnblad kampt met overgewicht, maar dat belemmert haar niet om te dansen als de beste. Na school kijkt ze altijd gepassioneerd naar de Corny Collins-dansshow op televisie. Wanneer een van de sterren de show verlaat, wordt er een oproep gelanceerd voor een nieuwe danseres.

Film: The Gunman

22.50-01.05 uur op Veronica

Nadat Jim Terrier jaren geleden met succes een aanslag op Afrikaanse minister pleegde, moest hij onderduiken. Nu wordt de ex-huurling door zijn verleden ingehaald. Zijn vroegere opdrachtgevers maken jacht op hem.

