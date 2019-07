Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Helden van Het Máxima

21.40-22.10 uur op NPO1

Een jaar geleden verrees in Utrecht het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Op deze plek werden zorg en onderzoek voor het eerst samengebracht. Dit drieluik geeft een beeld van hoe het er aan toe gaat in 'het Máxima', waar vreugde en verdriet soms maar een deur van elkaar verwijderd zijn.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli.

Realityshow: Louisa & Rowan

20.30-21.00 uur op TLC

Het transgenderkoppel heeft het druk. Terwijl Rosanna tegenwoordig door het leven gaat als Rowan en druk is met de transitie van vrouw naar man, gaat ook Louisa voor persoonlijke ontwikkeling. Het doel: meedoen aan het Eurovisie Songfestival.

Bekijk dit lijstje voor onze favoriete spraakmakende realityshows.

Doumentaire: 3Doc: Boter, Kaas noch Eieren

21.00-21.55 uur op NPO3

Al twaalf jaar is er geen stukje vlees op het bord van Milouska Meulens verschenen. De presentatrice is namelijk een overtuigd veganist. Alle dierlijke producten laat ze staan, maar wat doet dit eigenlijk met je gezondheid?

Film: Overboard

20.30-22.45 uur op NET5

Joanna Stayton (Goldie Hawn) huurt timmerman Dean Proffitt (Kurt Russell) in om wat klusjes op te knappen op haar jacht. Omdat ze niet tevreden is over zijn werk, weigert ze om hem te betalen. Later valt Joanna bij het zoeken naar haar trouwring overboord. Na de val blijkt ze aan geheugenverlies te lijden. De timmerman grijpt zijn kans om het geld te krijgen dat ze hem nog verschuldigd is. Hij vertelt Joanna dat ze zijn vrouw is.

Wil je nog meer romcoms kijken? Bekijk dan dit lijstje van de beste die op Netflix te vinden zijn.

Film: Righteous Kill

21.30-23.35 uur op RTL 7

Een seriemoordenaar heeft het voorzien op criminelen die uit handen van politie en justitie zijn gebleven. De zaak wordt onderzocht door de doorgewinterde New Yorkse rechercheurs Turk (Robert DeNiro) en Rooster (Al Pacino). Ze komen al snel tot de conclusie dat de moordenaar uit hun eigen politiedepartement moet komen.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.