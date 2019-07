De ex-vrouw van Paul McCartney, Heather Mills, en negentig anderen hebben de rechtszaak over de telefoonhacks van News Group Newspapers gewonnen. Zij ontvangen het hoogste bedrag dat ooit in een Britse smaad- of lasterzaak is uitgekeerd.

Het is niet duidelijk hoe hoog het bedrag daadwerkelijk is, schrijft de Britse Metro maandag.

News Group Newspaper valt onder Rupert Murdochs News Corporation en bracht wekelijks de tabloidkrant News of the World (1834–2011) uit.

De voormalige hoofdredacteur van die krant, Andy Coulson, werd in 2014 tot achttien maanden cel veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een grootschalig afluisterschandaal. Destijds werd de voicemail van talloze Britten afgeluisterd.

Het schandaal hield Groot-Brittannië en de rest van de wereld lange tijd in zijn greep. De politie begon in 2011 een onderzoek naar verslaggevers die hadden ingebroken in de telefoons van beroemdheden (waaronder Elton John), politici en slachtoffers van misdrijven.

Volgen The Guardian hebben News of the World en de Sun op deze manier tussen 2006 en 2011 meer dan 141 artikelen kunnen samenstellen. Het proces nam in totaal acht maanden in beslag.

'Ik wilde al die duizenden slachtoffers helpen'

Mills laat weten opgelucht en blij te zijn na de gewonnen rechtszaak: "Mijn motivatie om deze strijd na bijna een decennium te winnen, komt voort uit het verlangen om al die duizenden mensen te helpen, die slachtoffer zijn geworden van deze machtige mediaorganisatie."

Ook riep Mills consumenten op goed na te denken over de krant die ze betalen. "Iedere keer als een titel van News Group wordt verkocht, vullen we de zakken van deze leugenaars."

De advocaat van News Group Newspaper liet weten dat de aangeklaagde zijn excuses aanbiedt voor al het leed dat is veroorzaakt door personen die werkzaam waren in opdracht van News of the World.

