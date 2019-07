Erik Dijkstra maakt voor BNNVARA een zesdelige serie over Zuid-Amerikaanse leiders, onder wie Fidel Castro en Pablo Escobar

Verder komen in de serie In Naam van het volk ook Hugo Chávez, Desi Bouterse, Evo Morales en Evita Perón aan bod.

"In deze serie zoeken we uit hoe Zuid-Amerikaanse leiders zo ongekend populair konden worden bij de bevolking", aldus Dijkstra, die eerder al een documentairereeks maakte over Che Guevara. "Dat doen we aan de hand van gesprekken met de gewone man."

De eerste aflevering van In Naam van het volk, over Hugo Chavez, is dinsdag 16 juli om 21.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO2.