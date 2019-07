Floortje Dessing is strenger voor zichzelf geworden als het aankomt op reizen. Zo reist ze als ze bijvoorbeeld naar Engeland moet, met de trein. Ook vindt de presentatrice het erg belangrijk om enkel voor serieuze verhalen het vliegtuig te pakken.

Dit vertelt de presentatrice in een interview met de NRC.

"Het is simpel: reizen vervuilt. Maar ik heb wel geprobeerd daar afgewogen keuzes in te maken," zegt Dessing. "Mijn drijfveer is altijd: je ogen openhouden voor wat er gebeurt in de wereld. Hoe mensen in elkaar steken. Ik probeer iets te laten zien dat mensen even aan het denken zet over zichzelf, over hun leven. Ik ga tegenwoordig echt niet meer gewoon laten zien dat je hier een mooi kasteel hebt en daar een mooie berg…"

Volgens de presentatrice stoppen steeds meer omroepen, zoals BNNVARA met reisprogramma's die alleen om amusement gaan. Toch verwijt Dessing zichzelf de reisprogramma's die zij vroeger voor de lol maakte niet. "Mensen gaan toch reizen! Het is hartstikke goed dat we nu dat gesprek over toerisme en milieubelasting hebben, maar ik heb niet ineens spijt van wat ik al die jaren heb gedaan."