Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Debatprogramma: Nationaal Stressdebat

20:25-22:00 uur op NPO2

Nederland gaat gebukt onder stress en een burn-out is inmiddels volksziekte nummer één. Het programma ontrafelt waarom het ons niet lukt tot rust te komen. Is het de jachtige samenleving? Zijn het de sociale media? Of willen we zelf te veel in een wereld waar alles mogelijk lijkt?

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli.

Consumentenprogramma: Broodje gezond

19:55-20:30 uur op NPO3

Terwijl sommigen al jaren elke ochtend braaf vier sinaasappeltjes uitpersen, bleek opeens dat je in plaats van dat glas jus d'orange net zo goed een fles cola aan je mond kunt zetten. Sapkuurders waren in paniek, ouders schrapten subiet de appelsap uit het menu van hun kinderen en foodbloggers waren het grondig met elkaar oneens. Verse vruchtensappen kunnen toch niet zo ongezond zijn? Marlijn en Ersin gaan op onderzoek uit.

Wil je nog meer leren over eten? Bekijk dan deze documentaires over eten op Netflix!

Documentaire: Beruchte gevangenissen: Ewout in de cel

20:30-21:30 uur op RTL5

In de Filipijnen staat een gevangenis waar de bajesklanten iedere dag moeten dansen. Dat klinkt heel gezellig, maar de werkelijkheid is anders. Ewout gaat op bezoek in deze beruchte gevangenis en ontdekt de duistere kant achter de grappige beelden van dansende gevangenen.

Natuurdocumentaire: Wild Metropolis

21:10-22:00 uur op Canvas

De stad is niet alleen meer voor de mensen. Wanneer wij hele stukken natuur platgooien met flats en snelwegen, gaan de dieren in de omgeving gewoon op zoek naar een nieuwe plek om te overwinteren en soms is dat gewoon bij jou in de kelder. In deze eerste aflevering zie je hoe otters, vleermuizen en pythons zich aanpassen aan een stedelijke omgeving.

Zijn docu's wel jouw ding? Binge al deze documentaires op Netflix!

Reportageserie: Savage Builds

20:30-21:30 uur op Discovery Channel

Mythbuster Adam Savage is terug met zijn eigen programma waarin hij de meest uiteenlopende creaties bouwt. Hoe uiteenlopend? In deze eerste aflevering maakt hij zijn eigen Iron Man-pak en dan geen kostuum van de superheld, maar een echt kogelvrij metalen harnas dat ook nog eens kan vliegen.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.