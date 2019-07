Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spelshow: Ik weet er alles van!

20.00-20.30 uur op RTL 4

De zes kandidaten die een week lang tegen elkaar strijden zijn elk maar gespecialiseerd in één onderwerp. Wie weet er het meest van modeltreintjes, soorten margarine of wieldoppen en gaat in de weekfinale naar huis met de prijs?

Thrillerserie: Zoo

20.30-23.00 uur (3 afleveringen) op SBS9

Al eeuwenlang is de mens de dominante soort. Maar wat als de dieren massaal besluiten dat het genoeg is geweest? Wat als ze besluiten terug te vechten?

Spelshow: Beat the Box

21.30-22.30 uur op SBS6

Vroeger speelden we met z’n allen avond aan avond rond de tafel mens-erger-je-niet. SBS6 grijpt terug op die traditie met Beat the Box, waarin vier teams van familie, vrienden of collega’s het in hun eigen huiskamer tegen elkaar opnemen met ouderwetse bordspelletjes.

Film: Dirty Dancing

20.30-22.30 uur op NET5

Frances Houseman, die ook wel Baby wordt genoemd, gaat met haar ouders op vakantie naar de Catskills. Ze verveelt zich totdat ze de wereld van 'dirty dancing' ontdekt. In het begin is ze nog verlegen, maar wanneer ze dansleraar Johnny ontmoet, wordt ze verliefd op hem en leert ze een nieuwe kant van zichzelf kennen.

Film: Whiplash

20.30-22.40 uur op RTL 8

Het jonge drumtalent Andrew studeert aan een conservatorium in Manhattan en doet er alles aan om de top te bereiken. Hij krijgt de kans om in de schoolband te spelen en te leren onder de beruchte muziekdocent Terence Fletcher, maar om de plek in de band te behouden, wordt Andrew tot het uiterste gedreven en moet hij besluiten of hij alles op wil geven voor zijn muziekcarrière.

Talkshow: Jinek

Na zo'n drie maanden keert Eva Jinek weer terug op de late avond, nu Jeroen Pauw met zomerstop gaat. In Jinek bespreekt zij de huidige actualiteiten met een aantal gasten.