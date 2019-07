Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Opera Sing Along

19.05-20.20 uur op NPO2

Bekende liedjes meezingen, daar wordt bijna iedereen blij van. In Den Bosch vervangen ze de smartlappen, kersthits en musicalkrakers voor het tweede jaar op rij door opera-­aria's. Onder begeleiding van philharmonie zuidnederland en Brabant Koor wagen Laetitia Gerards, Bernadeta Astari en Raoul Steffani zich deze editie aan klassiekers van Verdi en Bizet.

Documentaire: Helden van de Wildernis

19.55-20.40 uur op Eén

Art boekt een trip naar Zambia, waar Daan Smit al vijf jaar op de gortdroge savanne in een safaritent bivakkeert. Zijn verblijf is primitief, maar dat vindt de 26-jarige prima. Hij is hier maar om één reden: de koning van de dieren, de leeuw, te beschermen.

Sportreportage: Andere Tijden Sport

23.00-23.55 uur op NPO1

Na de grote Tour-successen in de jaren vijftig is het Nederlandse profwielrennen begin 1964 op sterven na dood. Het lukt in Nederland niet om een sponsorploeg op de been te krijgen, ook de beroemde ploegleider Kees Pellenaars niet. Als de topcoureurs al elders onderdak hebben gevonden, weet Pellenaars vlak voor de Tour van 1964 toch een geldschieter te strikken: TeleVizier.

Film: Back to the Future Part III

19.40-22.00 uur op Veronica

Marty ontvangt een brief van zijn vriend Doc Brown, die vertelt dat hij per ongeluk naar 1885 is gestuurd en al acht maanden als hoefsmid aan het werk is in Hill Valley. Hij heeft het naar zijn zin in het Wilde Westen en wil niet dat de tijdmachine gebruikt wordt om hem terug te halen. Marty wil zijn wens respecteren, maar dan ontdekt hij een grafsteen waarop staat dat het genie op 7 september 1885 vermoord is door de beruchte gangster Buford Tannen.

Film: Dangerous Minds

20.30-22.25 uur op SBS9

Louanne Johnson zet een punt achter haar militaire loopbaan en wordt op een middelbare school aangesteld als lerares Engels. De leerlingen aan wie ze les moet geven, worden door de andere leerkrachten 'rejects from hell' genoemd. Ze zijn onhandelbaar en uitermate agressief. Louanne moet eerst hun aandacht krijgen alvorens ze met 'onderwijzen' kan beginnen.

