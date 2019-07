Er is een nieuw seizoen in de maak van de sketchshow Draadstaal, die Jeroen van Koningsbrugge met Dennis van de Ven maakt. Dat maakt de acteur vrijdag bekend in de ochtendshow van Giel Beelen.

AVROTROS bevestigt aan NU.nl dat er een nieuwe reeks komt en dat deze in 2020 op televisie wordt uitgezonden.

Het programma was voor het laatst in 2018 te zien. "NPO zit natuurlijk in enorm zwaar weer, dus elke keer was het: wat gaan we wel doen en wat niet?", vertelt de Smeris-acteur. "Er is eigenlijk geen geld meer, maar wij zijn heel blij, want we mogen dus nog een seizoen maken."

Ook bevestigt Van Koningsbrugge dat er een filmvervolg komt van de politieserie Smeris, waarin hij ook met Van de Ven te zien is. Het vijfde en tevens laatste seizoen van Smeris zal in het najaar worden uitgezonden. "Nu dit echt het laatste seizoen is, kunnen we niet anders. Dat gaat gewoon gebeuren", vertelt de acteur.

Draadstaal was van 2007 tot 2009 te zien bij de VPRO. Daarna was het onder de naam Neonletters te zien bij Talpa. In 2015 keerde het programma terug bij de publieke omroep, ditmaal bij AVROTROS.