Het nieuwe seizoen van Zomergasten start dit jaar op 28 juli en zal elke zondag tot en met 1 september te zien zijn bij de VPRO op NPO3. De presentatie ligt wederom in handen van Janine Abbring. Wie zijn dit jaar de gasten?

John van den Heuvel

John van den Heuvel is misdaadjournalist bij De Telegraaf en als misdaaddeskundige te zien in RTL Boulevard. Ook presenteert hij de RTL-programma's Ontvoerd, Op de vlucht en Online Misbruik Aangepakt. De journalist schreef voor De Telegraaf onder meer reportages over de criminele praktijken van de Surinaamse president Desi Bouterse, vastgoedtycoon Willem Endstra en vrouwenhandelaar Saban Baran.

Van den Heuvel maakte in november vorig jaar bekend dat hij vanwege een ernstige bedreiging niet naar de studio van RTL Boulevard kon komen. In februari van dit jaar kon hij zijn werkzaamheden voor het programma weer hervatten. Hij liet toen weten dat de bedreiging afkomstig was van Ridouan Taghi, die wordt gezocht vanwege betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Hanna Bervoets

Hanna Bervoets is schrijfster van de romans Of Hoe Waarom (2009), Lieve Céline (2011), Alles Wat Er Was (2013), Efter (2014), Ivanov (2016) en Fuzzie (2017). Tussen 2009 en 2015 had Bervoets een vaste column in het Volkskrant Magazine. Ook schreef ze de toneelstukken Roes en Carry Me en het scenario van de televisiefilm Bowy is binnen.

In 2016 won Bervoets voor haar roman Ivanov de BNG Bank Literatuurprijs. In 2017 kreeg Bervoets de Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre. Dit jaar verscheen haar nieuwste roman Welkom in het Rijk der zieken, waarin ze schrijft over mensen met een chronische ziekte. Bervoets liet dit jaar in een interview met de Volkskrant weten zelf ook chronisch ziek te zijn.

Hanna Bervoets. (Foto: BrunoPress)

Nina Jurna

Journalist Nina Jurna is sinds 2015 Latijns-Amerika-correspondent voor het NRC Handelsblad. Van 2000 tot 2013 werkte ze vanuit het Surinaamse Paramaribo voor RTL Nieuws als correspondent voor Zuid-Amerika, de Nederlandse Antillen en Aruba. Later verruilde Jurna haar standplaats in Paramaribo voor Rio de Janeiro.

In 2015 maakte de journalist voor de NTR de driedelige serie Suriname, 5 jaar. Ook schreef ze diverse boeken over het land. Het afgelopen jaar liep Jurna mee met de migrantenkaravaan die van Midden-Amerika naar de Verenigde Staten trok. Ook sprak ze met Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president van het in diepe crisis verkerende Venezuela.

Maxim Februari

Maxim Februari is sinds 2010 columnist voor NRC Handelsblad en schreef diverse romans. In 1989 verscheen De zonen van het uitzicht, waarvoor hij de Multatuliprijs ontving. Ook schreef hij De literaire kring (2007) en Klont (2017). Februari ontving in 2008 de Frans Kellendonk-prijs voor zijn literaire oeuvre.

Het boek De Maakbare Man (2013), dat het thema transseksualiteit behandelt, volgde een jaar nadat Februari bekendmaakte in transitie te zijn. De schrijver en columnist liet destijds in NRC Handelsblad weten mannelijke hormonen te nemen "om lichamelijk te transformeren en vanaf nu verder te leven als man".

Wanda de Kanter

Naast haar werk als longarts in het Amsterdamse oncologisch ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek richtte Wanda de Kanter samen met haar collega Pauline Dekker de Stichting Rookpreventie Jeugd op.

Samen met Dekker, advocaat Bénédicte Ficq en de beiden dit jaar overleden patiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed deed De Kanter in 2016 aangifte tegen de vier grote tabaksproducenten in Nederland. Het Openbaar Ministerie besloot echter dat er onvoldoende reden was om de tabaksindustrie te vervolgen.

In maart van dit jaar werd de longarts samen met Dekker uit de De Alliantie Nederland Rookvrij gezet. De twee zouden volgens het samenwerkingsverband "te activistisch" zijn geweest.

Ivo van Hove

De Vlaamse regisseur is sinds 2001 directeur van Toneelgroep Amsterdam. Hij regisseerde onder andere Angels in America, Romeinse Tragedies en Kinderen van de zon.

Van Hove won in 1998 en 2005 een Obie Award voor beste regie. Ook won hij onder andere de Prijs van Kritiek (2007), een Amsterdam Business Oeuvre Award (2012) en een Eredoctoraat voor Algemene Verdiensten van de Universiteit Antwerpen (2014).