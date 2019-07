890.000 mensen hebben donderdagavond naar de laatste aflevering van Van der Vorst Ziet Sterren gekeken. In de aflevering werden de rollen omgedraaid en liep Chantal Janzen met de presentator mee.

Van der Vorst maakte in februari 2019 bekend aan de slag te gaan als directeur content bij RTL en naar aanleiding daarvan zijn taken als presentator neer te leggen. Onderdeel daarvan is dus ook dat hij zijn eigen programma niet langer zal maken.

Onlangs werd bekend dat de presentatie van zijn programma Verslaafd wordt overgenomen door Ewout Genemans, die eerder Ewout & maakte.

De 890.000 kijkers bezorgen Van der Vorst Ziet Sterren de tweede plaats in de kijkcijfertop-25. Nog beter bekeken is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,54 miljoen mensen naar keken. Op drie staat Pauw (883.000 kijkers), waar uitgebreid in werd gegaan op de zaak-Holleeder en Duncan Laurence aan tafel zat.