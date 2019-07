Love Island wordt vanaf volgend seizoen, dat in het najaar verschijnt, alleen nog vertoond op Videoland. Dit is besloten nadat bleek dat de doelgroep de serie online beter wist te vinden, meldt RTL in een persbericht.

De eerste Nederlandse reeks van de realityserie waarin deelnemers op zoek gaan naar ware liefde, komt zondag tot een einde. Dan wordt bekendgemaakt welk koppel volgens het publiek het sterkst is en met een geldprijs van 25.000 euro naar huis gaat.

Programmadirecteur van RTL Peter van der Vorst legt uit dat de jonge doelgroep van Love Island niet elke dag om dezelfde tijd voor de televisie zit. "Bij Videoland bereiken we onze fans op het moment dat zij dat willen en dat zien we terug in de goede cijfers van dit seizoen. Gezien dit succes is het een logische keuze om dit najaar een exclusieve Videoland-versie van Love Island aan te bieden", stelt hij.

RTL meldt dat 43 procent van alle Videoland-abonnees na vijf weken is begonnen met het kijken naar Love Island. De realityserie wordt gepresenteerd door Holly Mae Brood en Viktor Verhulst.