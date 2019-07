Van een obsceen gebaar dat Ronald Koeman maakte tot een emotioneel symbool voor Peter R. de Vries; achter voetbalshirts kunnen intrigerende verhalen schuilen. Presentator Frank Evenblij merkte voor de derde reeks van Shirtje ruilen opnieuw welke waarde er aan een simpel kledingstuk kan hangen.

Wie zich de EK-wedstrijd tussen Nederland en West-Duitsland in 1988 nog kan herinneren, weet wellicht ook nog hoe Koeman voor het oog van de wereld zijn billen afveegde met het shirt dat hij net met Olaf Thon had geruild.

"Een legendarisch beeld", vertelt Evenblij. "Dat bewuste shirt is nooit in de tas van Koeman beland, maar via een verzamelaar kon ik wel aan het shirt van Koeman zelf komen, dat hij dus aan Thon had gegeven. Voor het eerst in 31 jaar had hij dus weer dat shirt in zijn handen."

Evenblij maakte van de gelegenheid gebruik om de bondscoach aan de tand te voelen. "Ik heb hem natuurlijk gevraagd hoe hij nu tegen die actie aankijkt. Hij vindt het oer- en oerstom. Iedereen doet weleens iets waar hij later spijt van krijgt."

'Pittig verhaal van Peter R. de Vries'

In de nieuwe reeks interviews gaat Evenblij weer op bezoek bij uiteenlopende gasten. Naast namen als Matthijs de Ligt, Edwin van der Sar en Jaap Stam, vond de presentator ook verhalen van mensen buiten de voetbalwereld. "Peter R. de Vries had een pittig verhaal", vertelt Evenblij. "Kort na de verdwijning van Nicky Verstappen had hij al contact met de familie. Nicky was een ontzettende fan van Jari Litmanen, dus vroegen zijn ouders aan Peter R. de Vries om een shirt van hem te regelen, waar Nicky dan in begraven zou worden."

"Jari stond dat onmiddellijk toe", gaat Evenblij verder. "Alleen het shirt kwam pas een dag na de begrafenis bij de familie Verstappen terecht. Later heeft Peter dat gekregen en op zijn kantoor gehangen. Zo werd hij er iedere dag aan herinnerd dat hij die zaak nog moest oplossen. Dat shirt is dus heel betekenisvol geworden."

Evenblij loopt over van de anekdotes die hij wist te verzamelen aan de hand van voetbalshirts. Een van de meest succesvolle sporters die hij in Shirtje ruilen spreekt, is Ruud van Nistelrooy. "Ik was als een kind zo blij dat hij mee wilde doen", vertelt de presentator. "Toen hij naar Manchester ging, raakte hij heel erg geblesseerd, waardoor hij een jaar niet kon spelen. Het eerste shirt wat hij daar kreeg, was voor hem een soort beloning voor die lange revalidatie geworden. Hij heeft het niet geruild en ook niet gewassen. De grasvlekken zitten er nog op. En dat doet hem ook echt wat."

'Kampioenshirt Van Nistelrooy zit nog onder bier en bloed'

De oud-international liet Evenblij ook het shirt zien waarmee hij kampioen werd met Real Madrid. "Dat was het grootste kampioensfeest dat hij ooit heeft gevierd, en dat bewuste shirt heeft hij ook nooit gewassen. Het zit nog helemaal onder de biervlekken en het bloed. Als dat shirt kon praten, zou je een boek kunnen schrijven. Dat is toch prachtig."

Als het aan Evenblij ligt, gaat Shirtje ruilen nog jaren door. "Wat mij betreft kunnen we het ook internationaal trekken. Denk aan Steve Hodge, de Britse voetballer die Diego Maradona zag scoren met 'de hand van God', waarmee Engeland door Argentinië werd uitgeschakeld op het WK van 1986. En misschien heeft Cristiano Ronaldo nog wel een shirt van Jan Vennegoor of Hesselink in de kast liggen. Die Nederlandse shirts zijn over de hele wereld verspreid."

Vrouwelijke voetballers zijn tot nu toe nog schaars in Shirtje ruilen, maar dat zal niet lang meer zo blijven, vertelt Evenblij. "Vrouwenvoetbal is natuurlijk aan een gigantische inhaalrace bezig. In de vorige editie sprak ik Anouk Hoogendijk, die nog net van een vorige generatie is. Zij had maar één Oranjeshirt waar ze een heel jaar mee moest doen. Inmiddels is het vrouwenvoetbal meer geprofessionaliseerd en is er waarschijnlijk voor iedere wedstrijd een uniek shirt. En met oog op dit tot nu toe al geweldige WK, wat aanstaande zondag waarschijnlijk ook nog gewonnen gaat worden door Nederland, komen er in de volgende serie zeker vrouwen voorbij."

Het nieuwe seizoen van Shirtje ruilen is vanaf zaterdag om 21.30 uur te zien op RTL 7.