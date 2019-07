Jan Peter Pellemans, beter bekend als JP, zal ook op SBS te horen zijn als voice-over en jurylid in Lingo. Jan Versteegh, die de nieuwe reeks van het spelletjesprogramma gaat presenteren, liet dit woensdag weten in Pauw.

Talpa, de producent van de quiz die vanaf 26 augustus weer van start gaat, bevestigt dit donderdag aan NU.nl.

Pellemans was van 2005 tot 2014 te horen in het programma. Zijn gezicht toont hij nooit in de show, maar in het RTL-programma Iedereen Had Het Erover gaf hij wel een interview in beeld. Het jurylid is werkzaam als eindredacteur in de media en werkte al eerder samen met Versteegh.

Hij selecteerde hem als kandidaat voor Wie is de Mol? en was ook voice-over in De S.P.E.L.-show, de quiz die Versteegh presenteerde.

Programma keert na vijf jaar weer terug

Begin juni werd bekendgemaakt dat het programma na vijf jaar weer terugkeert op televisie. De laatste seizoenen werden door AVROTROS uitgezonden met Lucille Werner als presentatrice. In Lingo gaan twee teams van twee mensen de strijd met elkaar aan.

Het programma was op 5 januari 1989 voor het eerst te zien, met Robert ten Brink als presentator. Op 2 oktober 2014 was de voorlopig laatste aflevering van het programma te zien.

Werner was de laatste die het programma presenteerde. Ten Brink, Francois Boulangé en Nance gingen haar voor.