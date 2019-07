In Laat je niet kisten!, een nieuw programma van John de Mols productiehuis Talpa, zijn bekende Nederlanders getuige van hun eigen, fictieve begrafenis. Twee dierbaren van de BN'er in kwestie moeten de herdenkingsdienst organiseren, meldt Talpa in een persbericht.

Volgens Talpa gaat het om een "humoristisch programma met een lach en een traan".

Twee familieleden of vrienden van de bekende Nederlander zullen alles regelen voor de fictieve begrafenis, van de rouwkaart tot de grafsteen. Tijdens de dienst zullen verhalen en anekdotes over het hoofdpersonage in kwestie worden verteld, terwijl de bekende Nederlander achter de schermen alles kan volgen.

In het programma, dat staat gepland voor 2020, wordt bekeken of de BN'er hiermee tot nieuwe inzichten komt. De naam van de presentator, die als leider van de dienst fungeert, is nog niet bekendgemaakt.