Presentator en vlogger Kaj Gorgels vindt dat zelfoverschatting een probleem is in de mediawereld. Dat vertelt hij donderdag in een interview met Playboy.

"Ik word weleens simpel van collega's die de hele dag over volgers en likes praten", vertelt de 28-jarige Gorgels. "Alsof er geen wereld bestaat buiten YouTube en Instagram."

"Je moet alles kapot relativeren", merkt Gorgels op. "Want wat doe je nu eigenlijk? Ik heb gewoon vanaf een zolderkamertje een keer een filmpje op internet gezet en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat mensen mij nu herkennen. Ik ben niet de wereld aan het verbeteren, ik heb geen uitvinding gedaan die de wereld heeft veranderd; ik maak internetfilmpjes en dat is het."

Gorgels laat blijken dat zijn carrière niet alles is. "Ik ben voor werk veel in Amsterdam, maar als je dus weer een paar dagen tussen de 'social influencers' en de televisiemensen hebt gezeten, dan is het altijd lekker om in de auto te stappen en met mijn vrienden hier een kroeg in te duiken. [...] Als wij in de kroeg staan dan gaat het bijna nooit over werk. Dat vind ik heerlijk."