Na vorig jaar voor het eerst met een nieuwe vorm te hebben gewerkt, ziet 3FM-dj Sander Hoogendoorn dat er verbeterpunten zijn voor Serious Request: The Lifeline. Voor de nieuwste editie komt er een lange wandeltocht van Goes naar Groningen en staat er één thema centraal: mensenhandel. Eén route met één helder doel moet een belangrijk verschil maken, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

De jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken door het bekende Glazen Huis te vervangen voor grote wandelingen door het hele land. Drie dj-koppels maakten uitzendingen vanaf verschillende locaties, om zo in actie te komen voor verschillende goede doelen. "Het moet dit jaar sowieso beter", vertelt Hoogendoorn."We waren ons bij de vorige editie heel bewust van het feit dat we iets compleet nieuws maakten."

3FM haalde met de inzamelingsacties in 2018 een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro op, wat een stuk minder was dan de laatste editie van het Glazen Huis (ruim 5 miljoen euro). "Ik probeer niet zo sterk naar dat bedrag te kijken", zegt Hoogendoorn. "Belangrijker vind ik hoe het heeft geklonken op de radio, hoe luisteraars werden betrokken. We willen er alles aan doen om mooie doelen onder de aandacht te brengen. Maar uiteraard gaan we voor de hoogst mogelijke opbrengst voor het Rode Kruis."

"Het eindbedrag hoeft wat mij betreft niet per se hoger of lager te worden, maar de uitzendingen zelf moeten beter zijn", legt Hoogendoorn uit. "Qua radio, televisie, internet en impact. We hebben dit jaar één route en één doel. Dat is al veel duidelijker. Op die manier gaan we sowieso meer impact hebben."

Aandacht voor wereldwijde mensenhandel

Tijdens de komende editie wisselen drie dj-koppels elkaar af op een route van Goes naar Groningen, om aandacht te vragen voor mensenhandel en geld op te halen voor het Rode Kruis. "Niet om mensenhandel tegen te gaan", maakt zendermanager Sharid Alles duidelijk. "Het gaat om waarschuwen en voorlichting geven. Wist je dat er ieder jaar in Nederland gemiddeld twee meisjes per middelbare school slachtoffer worden van een loverboy? Ook dat is een vorm van mensenhandel waar we aandacht voor willen vragen. Wereldwijd zijn er 25 miljoen slachtoffers per jaar."

"Elke euro die we kunnen ophalen is heel erg mooi meegenomen", vertelt Alles. "Vorig jaar waren we hartstikke blij met die 1,4 miljoen euro. Zeker voor een eerste editie is dat een enorm bedrag. Het Glazen Huis haalde tijdens de eerste editie negen ton op. Ik ga ervan uit dat ook deze actie gaat groeien."

Kinderziektes uit 2018 weggewerkt

Daarbij moeten kinderziektes worden weggewerkt. "De grootste verandering is dat we nu één route lopen en één helder doel hebben", zegt Alles over de wandeltocht, waarvan het exacte traject later bekend wordt gemaakt. "En vorig jaar moesten de dj’s met heel zware rugzakken lopen, omdat ze overal moesten kunnen uitzenden. Voor sommigen was dat niet te doen, dus ook daarvoor zoeken we naar een verbetering."

"Ik kan niet ontkennen dat het zwaar was", vertelt Hoogendoorn, die vorig jaar met collega Eva Koreman van Vlieland naar Utrecht wandelde. "Maar aan de andere kant is het ook juist vet om letterlijk en figuurlijk een uitzending op je rug te dragen. Het is fijn om overal te kunnen komen en zoveel mogelijk mensen te betrekken. We hopen dus dat er op de route van alles gaat gebeuren, dat mensen in actie willen komen. Zeker omdat het voor luisteraars nu veel duidelijker wordt waar we langs gaan komen."